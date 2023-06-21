 محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجهزة المحافظة برفع درجة استعداداتها للدرجة القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك مهنئاً أعضاء المجلس التنفيذي بقرب حلول العيد ومقدماً التهنئة لمواطني المحافظة وجموع الشعب المصري.

انسيابية الحركة المرورية

وفى هذا الإطار وجه محافظ الجيزة مديري الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطرق ومحيط المواقع التي تشهد أعمال التطوير وخاصة المنافذ والبوابات بمداخل المحافظة والتي تشهد كثافة مرورية بالتزامن مع ارتفاع حركة سفر المواطنين للاحتفال بالعيد، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الرقابة على المواقف لإلزام سيارات الأجرة بالمواقع المحددة لها ومنع التلاعب بتسعيرة الركوب أو تجزئة خطوط السير ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات الخاصة بالشوارع والطرق للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ بتعزيز أعمال النظافة والدفع بورديات إضافية خلال أيام العيد لمنع تراكم المخلفات ومنع حالات إلقاء المخلفات بالشوارع والإعلان عن المواقع المخصصة لإلقائها بكل قطاع وضبط حالات الفرز العشوائي للقمامة بالشوارع ومعاقبة المخالفين وتكثيف الرقابة لرصد حالات الذبح بالشوارع والنقل والحفظ العشوائي للجلود وفض شوادر بيع الأضاحي الغير مرخصة للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع المخلفات الناتجة عنها منوهاً على إتاحة الذبح المجاني لأضاحي المواطنين بكافة مجازر المحافظة على أن يقوم المضحى باصطحاب الجزار الخاص به.

الغرامات على أصحاب العلامات التجارية

وللحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والطرق عقب أعمال التطوير، أكد محافظ الجيزة على سريان العقوبات الخاصة بأية حالات لتشويه الجدران والأسوار والكبارى ومنع الإعلانات العشوائية والغير مرخصة بالشوارع والميادين وفرض الغرامات على أصحاب العلامات التجارية الخاصة بها.

وقدم راشد الشكر لمباحث ومديرية التموين نظير ما يبذل من جهود لضبط المخالفات التموينية بالأسواق، مشدداً على ضرورة تكثيف التواجد بالشارع خلال أيام العيد ورصد أي حالات لاحتكار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك أو رفع لأسعارها وإلزام المحال والمنافذ بعرض الأسعار، والتنسيق مع الجهات الراغبة في إقامة معارض للسلع واللحوم بالأحياء والمراكز والمدن لزيادة المعروض منها بمختلف القطاعات، ومشدداً على مديري مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي بسرعة إعداد قوائم المستحقين والأسر الأولى بالرعاية لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي والتي يتم توزيعها قبيل المناسبات بإجمالي كميات بلغت 70 طن خلال العام الحالي.