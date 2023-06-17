مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يستهدف مركزية الدعم السريع بقصف مكثف

قال عثمان الجندي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، إن طيران الجيش السوداني يستهدف ارتكازات الدعم السريع بقصف جوي عنيف بمناطق في أم درمان وشمال الخرطوم بحري.

الجندي: المعارك اليوم عنيفة جدًا في العاصمة الخرطوم

وأضاف «الجندي» أن المعارك اليوم عنيفة جدًا في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، مشيرًا إلى أن هناك هجومًا عنيفًا من قِبل أفراد الدعم السريع على ولاية جنوب كردفان والقيام بأعمال نهب لسوق المدينة والصيدليات.

معارك دائرة في جنوب الخرطوم وسقوط طائرة سوخوي

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، أن هناك معارك دائرة في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوي تابعة لـ قوات الجيش السوداني نتيجة عطل فني.

وأشار الى أن هناك قصفًا مركّزًا من قِبل القوات المسلحة السودانية للمدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم، التي تعد منطقة مركزية للدعم السريع.