شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قبول دفعة جديدة بمدارسها الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، بالقاهرة، وبني سويف، والبحيرة، والإسكندرية، والمنوفية، وأسيوط والجيزة.

وأوضحت أن التقديم على حسب التوزيع الجغرافي، وعبر الموقع الإلكتروني لكل شركة، بداية من 4 يوليو المقبل، وحتى 23 من الشهر نفسه، بشرط أن يتم عقد اختبارات لأعلى مجموع من الطلاب المتقدمين.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الشروط الواجب توافرها للتقدم على مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، والبيانات والأوراق المطلوبة لطلب الالتحاق.

شروط التقدم لمدارس المياه

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية التابعة لها، وهي:

1ـ أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية العام الحالي 2022/2023.

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2023 عن 18 عامًا.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة 93% تقريبا في الإعدادية العامة، والأولوية للأعلى مجموع.

5- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

7 - أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

8ـ أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي:

- مدرسة مسطرد ـ محافظات «القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة».

- مدرسة مسطرد ـ محافظات «القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة».

- مدرسة بني سويف ـ محافظات «بني سويف وضواحيها ـ المنيا».

- مدرسة أسيوط ـ محافظات «أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان».

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الأوراق والبيانات المطلوبة للالتحاق بالمدارس التابعة لها، وهي:

- الرقم القومي للطالب.

- استمارة النجاح للطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة شخصية 4X6 خلفية بيضاء.

- عنوان الطالب.

- رقم تليفون ولي الأمر.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال كهرباء أو إيصال مياه.