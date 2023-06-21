مدارس بعد الشهادة الإعدادية 2023.. أهم 20 مدرسة في مصر

ظهرت جميع نتائج الشهادة الإعدادية 2023 في محافظات مصر، وتتجه أنظار أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على مدارس بعد الإعدادية 2023، للتنسيق فيها بحسب مجموع الدرجات التي حصل عليها كل طالب وحسب الإمكانيات، من بينها مدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الفني (صناعي – تجاري- وزراعي – فندقي)، ومدارس متخصصة ضمن بدائل الثانوية العامة.

أهم المدارس للتنسيق فيها بعد الاعدادية

وتستعرض «الوطن» مدارس بعد الشهادة الإعدادية 2023، والتي سوف يبدأ فيها التنسيق بعدما أعلنت فتح التنسيق من قبل المحافظين بحسب احتياجات كل مدرسة ومجموع القبول وهي كالآتي.

-مدارس التعليم الثانوية العام

-مدارس التعليم الفني ( صناعي -تجاري-زراعي-فندقي)

-مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية.

-مدارس الطاقة الشمسية في أسوان وغيرها في المحافظات.

-مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة وحلوان

-مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.

-مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية.

-مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة.

-مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بالقاهرة.

-مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

-مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية، بالقاهرة.

-مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة.

-مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بالجيزة.

-مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشرقية.

-مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالمنيا.

-مدارس مياه الشرب والصرف الصحى في المحافظات.

-مدارس السكة الحديد في المحافظات

-مدارس التمريض في المحافظات.

الأوراق المطلوبة في تنسيق مدارس بعد الشهادة الإعدادية 2023

وبحسب نشرات وزارة التربية والتعليم، فإن التنسيق في مدارس بعد الشهادة الإعدادية 2023، من خلال الأوراق الأتية حتى يتسنى للطالب أو الطالبة التنسيق في المدارس.

-أصل شهادة ميلاد حديثة للمتقدم في المدارس و3 صور منها.

-6 صور شخصية للطالب 4×6 مكتوب عليها اسم الطالب.

-صورة بطاقة ولي أمر الطالب الراغب في التقديم في جميع مدارس ما بعد الشهادة الإعدادية.

-أصل الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

-شهادة حسن سير وسلوك للطالب المتقدم.

-طوابع مهن طبية ودمغات ضمن الملفات.

-استمارة التقديم الخاصة بالتقديم في ملف التقدم.

-صورة من حوالة بريدية تفيد سداد المصروفات.

-اجتياز الاختبارات.

ويسبق تقديم الأوراق من قبل الطلاب وأولياء الأمور، شراء ملف متكامل من المكتبات واستيفاء كل الأوراق الموجودة بها، حيث سوف يكون الملف موجودا في سجلات الطالب لدى شؤون الطلاب حتى تخرجه.