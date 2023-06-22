مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: نصف نساء العالم تقريبا يتعرضن للعنف

رحبت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بالحضور في جلسة مناقشة مكافحة العنف الأسري، والذي يعد من أحد أكثر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع ككل، إذ يدور النقاش تحديدا حول الأسباب وسبل المواجهة والعلاج في الوقت ذاته.

العنف الأسري

وأضافت أنه عند الحديث عن العنف الأسري يجب إيضاح أن تلك القضية، كانت أحد الأعمدة الأساسية لعمل اللجنة، خلال الاستعدادات والتحضيرات الأولى، وخلال مراحل انطلاق الحوار الوطني بالفعل، فالعنف الأسري كظاهرة قائمة بذاتها يكون لها تداعيات كارثية على الأسرة وجميع أفرادها، تقود مباشرة إلى ظواهر التفكك، الطلاق والانفصال، بخلاف التأثير السلبي المباشر على صحة الأطفال ومستقبلهم.

وأشارت إلى أنه يجب الإشارة إلى أن تلك الظاهرة ليست متعلقة بشكل حصري على مجتمعنا المصري، فأحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأحد أشكال العنف عالميًا بلغت نحو 45% أي ما يقرب من نصف نساء الكون.

لم شمل كل مكونات المجتمع

واستكملت أن الحوار الوطني الهادف والجاد الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل لم شمل مكونات المجتمع، نضع تلك القضية كأحد أهم الأولويات أمامنا، نريد وضع حد لظاهرة العنف الأسري، ومواجهتها كأحد أكثر التهديدات الخطيرة على التماسك المجتمعي، فلا وجود لمجتمع صحي يعاني سلوك مرفوض مثل الاعتداء على الزوجة أو الأخت أو الابنة، أو الابن وهكذا.