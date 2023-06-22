انطلاق جلسات «الثقافة والأسرة» في الحوار الوطني بعد قليل

يختتم الحوار الوطني، اليوم الخميس، جلسات الأسبوع الرابع للحوار، بمناقشة قضايا المحور المجتمعي التي ستنعقد، بعد قليل.

ويشهد اليوم عقد جلستين لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

جلسات المحور الاجتماعي

وتعقد على التوازي منهما جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر «سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ومن المقرر أن تعقد الجلسات بدءاً من الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

إشكاليات تعميق الهوية والثقافة

وناقشت لجنة الثقافة في جلستها السابقة، إشكاليات تعميق الهوية والثقافة ورعاية الإبداع، والتحديات التي تواجه تلك الملفات في ظل الانتشار الواسع للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.