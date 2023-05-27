مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: لا نعلم كثيرا عن العنف الأسري بسبب عدم الإبلاغ

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن العنف الأسري هي ظاهرة غير منظورة ولا يستطيع أي فرد حسابها بالنسبة المئوية، حيث إنها تحدث بداخل الأسرة لكن لا يعلم الكثيرون عنها، «إحنا بنعرف من خلال عدد البلاغات الموجودة والشكاوى أو أن الناس تطلع تتكلم».

البغدادي: هناك الكثير من الأسر يحدث لها عنف أسري

وأضافت «البغدادي» خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك الكثير من الأسر يحدث لها عنف أسري لكن لا تتحدث من أجل الحفاظ على المنزل والاستقرار، حيث دائما ما يكون المنزل هو الملاذ الآمن لكل أسرة، فيجب أن يكون آمنا وخاليا من أي تهديد.

هناك الكثير من المشكلات التي تقع بعد الطلاق

وأوضحت أن هناك الكثير من المشكلات التي تقع بعد الطلاق، ودور الدولة هو دراسة تلك المشكلات مع حماية الأفراد من الوقوع في مثل تلك المشكلات، «الضلع الضعيف في هذه المسألة الطفل، ولما طرحنا الموضوعات الخاصة بتلك الإشكالية كان يجب أن ندرك أنه يجب علينا مراعاة المصالح الفضلى للطفل كونه المتضرر الأكبر».