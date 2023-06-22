محافظ مطروح يوزع صكوك العيد على 40 أسرة من الأولى بالرعاية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توزيع صكوك العيد على الأسر الأولي بالرعاية من خلال البنك الزراعي المصري، ووجه الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة للبنك الزراعي المصري، برئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، وذلك خلال فعاليات التوزيع بمحافظة مطروح، وبحضور المحاسب أسامة المصري نائب رئيس البنك، ورئيس قطاع الإسكندرية ومطروح، والمحاسب جمال خليل مدير البنك الزراعي المصري بمطروح.

توزيع صكوك العيد على 40 أسرة في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الخميس، إنّ صكوك العيد مهداة من البنك للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، بعدد 40 أسرة ضمن الصكوك المهداة بمبلغ 320 ألف جنيه، تتضمن فئات 200 و250 جنيهًا للصك، ويجري الشراء حسب احتياجات كل أسره، وذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتيسير على المواطنين خاصة الأولى بالرعاية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.

توفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين

ووجه محافظ مطروح ونائب رئيس البنك الزراعي المصري، التهنئة في بيان لأهالي مطروح، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع تأكيد استمرار جهود الدولة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.