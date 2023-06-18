«أوقاف الغربية» تناقش آليات توزيع صكوك الأضاحي وإنشاء غرفة عمليات

ناقشت مديرية الأوقاف بالغربية، آلية توزيع صكوك الأضاحي وأهمية هذا المشروع من خلال التوعية بما يعود به على الأسر الأشد احتياجا والفقراء من خلال المساجد الكبرى والرئيسية واستمرارية التوعية بمشروع صكوك الإطعام.

أهمية مشروع صكوك الأضاحي

قال الشيخ خالد خضر إبراهيم خضر، وكيل وزارة بالغربية، إنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل المديرية والشيخ محمد عبد الغني صوله مدير الدعوة، والشيخ مجدي عبد الرؤوف الرفاعي مدير إدارة شئون الإدارات، لمناقشة آلية توزيع صكوك الأضاحي وأهمية هذا المشروع من خلال التوعية بما يعود به على الأسر الأشد احتياجا والفقراء من خلال المساجد الكبرى والرئيسية واستمرارية التوعية بمشروع صكوك الإطعام.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه شدد على تكثيف المرور على المساجد ومتابعة تعليمات وزارة الأوقاف بمتابعة جميع الأنشطة من نشاط تثقيفي للطفل والمقارئ القرآنية.

عدم استخدام مكبرات الصوت

وشدد الشيخ خالد خضر، انه جرى توزيع العمال المحالين للمعاش والذين تم اعتمادهم على المساجد التي تم ترشيحهم عليها ومتابعة أعمال التعقيم والنظافة بعد كل صلاة، والتنبيه على عدم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد إلا في خطبة الجمعة والآذان فقط، كما تقرر عمل غرفة عمليات بإدارات الأوقاف لمتابعة الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى والالتزام بالساحات المعتمدة من وزارة الأوقاف.