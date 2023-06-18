كل ما تريد معرفته عن نظام تقسيط صكوك الأضاحي قبل أيام من العيد

أقل من 10 أيام أصبحت تفصلنا على بداية أيام عيد الأضحى المبارك، لذا زاد الاهتمام بمتابعة أسعار صكوك الأضاحي المعلنة من جانب وزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية والخيرية، ونظم التقسيط الشهرية للراغبين في شراء الصكوك.

كل ما تريد معرفته عن طرق تقسيط صكوك الأضاحي

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن طرق تقسيط صكوك الأضاحي المختلفة ما بين «بقري، جاموسي وضاني»، التي كشفت عنها وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية.

تقسيط صكوك الأضاحي بجمعية الأورمان شهريا

- قسط صك الأضاحي الضاني 330 جنيها، وبمقدم 1170 جنيها.

- قسط صك الأضاحي المستورد 400 جنيه شهريا، و بمقدم 1300 جنيه.

- قسط صك الأضاحي البلدي 600 جنيه شهريا، وبمقدم 1500 جنيه.

- قسط صك الأضاحي البقري المستورد 2310 جنيهات شهريا، وبمقدم 8190 جنيها.

- قسط صك الأضاحي الجاموسي المستورد 2800 جنيه شهريا، وبمقدم 9100 جنيه.

- قسط صك الأضاحي البلدي 4200، و بمقدم 10.500 جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي من جمعية صناع الخير

- قسط صكوك الأضاحي 500 جنيه شهريا، ولا يزيد المقدم على 2500 جنيه، وذلك بالنسبة للحوم البقري حيث يبلغ قيمة الصك الكلي 7500 جنيه.

- قسط صكوك الأضاحي الجاموسي 500 جنيه شهريا، ولا يزيد المقدم على 2000 جنيه، حيث يبلغ قيمة الصك الكلي 7000 جنيه.

- قسط صكوك الأضاحي الضاني 300 جنيه شهريا، ولا يزيد المقدم على 500 جنيه، ويبلغ قيمة الصك الكلي 8000 جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي في وزارة الأوقاف

- صكوك الأضاحي المستوردة بـ5000 جنيه.

- صكوك الأضاحي البلدي بـ8000 جنيه.