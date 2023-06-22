أسعار باقات الإنترنت المنزلي.. «اختار منها حسب احتياجاتك»

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت المنزلي شيئا أساسيا في حياة المواطنين، وبالرغم من أن هناك فئة كبيرة تستخدمه للترفيه، فأن استخدامه في إنجاز مهام العمل والدراسة العلمية بات أمرا ضروريا، ما يجعل مستخدميه يبحثون عن الباقة الأفضل لهم والمناسبة لاحتياجاتهم.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للعملاء الكثير من الباقات المختلفة التي تتيح لهم الاشتراك في الباقة المناسبة لهم، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار باقات الإنترنت المنزلي، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

أسعار باقات الإنترنت في مصر

وحددت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات النت في مصر، والتي جاءت كالتالي:

- باقة سوبر 120 جنيها: تتيح تلك الباقة للعملاء 140 جيجابايت.

- باقة سوبر 170 جنيها: تتيح تلك الباقة للعملاء 200 جيجا بايت.

- باقة سوبر 210 جنيها: تتيح تلك الباقة للعملاء 250 جيجابايت.

- باقة سوبر 340 جنيها: تتيح تلك الباقة للعملاء 409 جيجابايت.

- باقة سوبر 500 جنيها: تتيح تلك الباقة للعملاء 600 جيجابايت.

- باقة سوبر 800 جنيها: تتيح تلك الباقة للعملاء 1 تيرابايت.

خطوات الاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي

- يتوجه الراغب في الاشتراك في باقات النت المنزلي إلى أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات.

- ثم يتم اختيار باقة النت المناسبة للعميل، مع تقديم المستندات المطلوبة لذلك.

- يتم تفعيل الخدمة للعميل خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

- ثم يتم إرسال رسالة للعميل بها اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.

- ثم يتم استلام الراوتر من الفرع او من خلال طلب خدمة التركيب.