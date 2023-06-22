5 حالات للحصول على إجازة خاصة بأجر كامل.. بينها أداء فرضة الحج

يحصل الموظفون في الدولة على العديد من الإجازات على مدار العام، ويكون منها ما هو بأجر ومنها ليس بأجر، ولكل منها حالات حددها قانون الخدمة المدنية، وفي السطور التالية نرصد الحالات التي يمكن الموظف الحصول فيها على إجازة خاصة بأجر كامل وفقا للمادة 52.

إجازة مدفوعة لأداء الحج

قال محمد عبد المجيد، الخبير القانون، إنّ قانون الخدمة المدنية أباح للموظف الذي ينوي أداء فريضة الحج الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا على مدار العام.

وأوضح عبدالمجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هذه الإجازة تكون لمرة واحدة فقط طوال مدة عمل الموظف.

حالات إجازة خاصة بأجر كامل

وحدد قانون الخدمة المدنية حالات لحصول الموظف على إجازة خاصة بأجر كامل منها:

1- أداء فرضة للحج، للموظف إجازة لمدة 30 يومًا مدفوعة الأجرولمرة واحدة طوال مدة عمله.

2- للموظفة إجازة وضع لمدة أربعة 4 مدفوعة الأجر، ويكون ذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

3- في حال مخالطة الموظف لمريض بمرض معد يحصل الموظف على إجازة بأجر كامل وفقا للمدة التي يححدها المجلس الطبي المختص، إضافة إلى أن هذه الإجازة تبدأ من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

4- في حال إصابة الموظف بإصابة عمل يحصل على إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص ، بالإضافة إلى مراعاة قانون التأمين الاجتماعي.

5- في حال قيد الموظف بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس يحصل على إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلي.