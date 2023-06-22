السيسي: يجب معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي، التي تحد قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات.

وأضاف «السيسي»، خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، أنّنا نقدر الحاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعددة الاطراف، ويضمن عدالته واستدامته، إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة.