«مستثمري العاشر» تشيد بإلغاء إعفاءات الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الحكومية

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنَّ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يٌعد من أهم الخطوات على طريق دعم الدولة للقطاع الخاصة والمستثمرين وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع.

القرار يمنح المصانع والقطاع الخاصة قُبلة الحياة

وأوضح «رضا»، أنّ هذا القرار يمنح المصانع المصرية والقطاع الخاصة قُبلة الحياة بعد توقف كافة المميزات والإعفاءات الممنوحة لبعض جهات الدولة ويزيد من التنافسية العادلة التي طالما نادت بها شركات القطاع الخاص بحيث يتوقف الأمر على جودة المنتجات والخدمات دون تمييز.

كما أشاد الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان بجهود القيادة السياسية التي تسعى دائمًا إلى توسيع دائرة الفرص للجميع دون تمييز بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ويشجع على خلق بيئة استثمارية ومناخ جاذب للاستثمار وضخ مزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

القرار يكفل المساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة

يُذكر أنَّ مواد مشروع القانون الجديد تكفل المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح.