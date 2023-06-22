تفاصيل وشروط ومميزات الالتحاق بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، مميزات وشروط التقديم لها بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإنتاج الحربى.

مميزات مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت في تقرير صادر عنها أن مميزات التقديم فى المدرسة تتمثل فيما يلى :

- فرص تعيين المتميزين بمصانع الشريك الصناعي حسب الاحتياج.

- ملتقيات توظيف لخريجي المدرسة مع شركات ومصانع القطاع الخاص.

- تعليم وتدريب تنافسي يؤهل لفرص عمل متميزة.

- تعدد تخصصات المدرسة «12» تخصصا تلبي احتياجات سوق العمل.

تخصصات مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

- البتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

- التبريد وتكييف الهواء.

- تشغيل المعادن

-تشكيل ولحام المعادن.

- سباكة المعادن والمعالجات الحرارية.

- صيانة ميكانيكية وهيد روليك.

- صيانة وإصلاح السيارات.

- أثاث خشبي.

- الكترونيات.

- معدات كهربية

- تركيبات كهربية

شروط التقديم

- ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 230 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر2023.

- أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنين فقط.

شروط القبول

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

ولفتت إلى أن المدرسة كائنة بعين حلوان داخل شركة حلوان للصناعات الهندسية، مصنع 99 الحربي سابقا.