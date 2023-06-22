السيسي: حل أزمة المناخ في صالح الجميع.. وليست شأنا خاصا بالدول النامية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ إصلاح الهيكل المالي العالمي، ضروري لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بما يضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية وقت الأزمات، مشير إلى أهمية تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدراتها على الإقراض وتيسير نفاذ الدول النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينه وبين وكالات التنصيف الائتماني لزيادة قدراتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، أنّ المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات، مشيرا إلى أنّ تغير المناخ يمثل خطرا وجوديا، ويعد هدفا عالميا لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع وليس شأنا خاصا بالدول النامية.