«هيئة الدواء» تحذر من تناول الأدوية العشبية مجهولة المصدر

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من العلاجات العشبية والوصفات الشعبية مجهولة المصدر، مؤكدة أن تلك العلاجات يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية مباشرة، فقد سجلت حالات لمرضى عانوا من أعراض السمية الحادة، وأعراض جانبية كان يمكن تجنبها باتباع الوصفات المقننة تحت إشراف طبي.

تحذير من تناول الأدوية العشبية

وأشارت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي، إلى ارتباط العلاجات العشبية غير المسجلة بمخاطر صحية غير مباشرة، عندما تؤخر أو تحل محل شكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي، أو عندما تقلل من فعالية الأدوية التقليدية، مشددة على المواطنين بعدم تداول أي علاجات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها رسميًا، بما في ذلك الأدوية العشبية لضمان وصول مستحضر دوائي آمن وجيد وفعال إلى مستخدميه.

أضرار تناول الأدوية العشبية مجهولة المصدر

كما أعلنت هيئة الدواء، عن فتح باب التسجيل في ورشة للتعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، والتي تهدف إلى التعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية.

وقالت هيئة الدواء ورشة العمل مقدمة لمديري معامل مراقبة وتوكيد الجودة ومسئولي التسجيل بمصانع وشركات الأدوية، لافتة الى أن ورشة العمل تبدء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، موضحة آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس القادم.