10 توجيهات من وزارة الزراعة لحماية المحاصيل في فصل الصيف

وجه الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 10 رسائل للمواطنين والمزارعين للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الذي بدأ الأربعاء ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

نصائح من وزارة الزراعة للمزارعين

1- ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة خاصة خلال الظهيرة وذلك لما تقوم به الشمس من نشر موجات قصيرة الموجة والتي تعد خطيرة في الأوقات التي تكون عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي.

2- فيما يخص المزارعين فيجب إجراء ريات سريعة على الحامي قبل بداية ارتفاع الحرارة وذلك للأراضي والمحاصيل من الفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية التي تروي بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، على أن يكون الري في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري خلال الظهيرة.

3- لعلاج التنفيل أو ما يعرف بتساقط الزهر والعقد الصغير يجب الرش صباحاً بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك وسليكات البوتاسوم، مع التوقف في إضافات الأزوت وإضافة نترات البوتاسيوم.

4- ضرورة الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم.

5- إجراء الرش بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماماً اثناء الموجات الحارة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

6- رش ثمار المانجو لحمايتها بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم للتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة من الجهة الجنوبية والشرقية والغربية والتي تتعرض للشمس، كما يمكن الرش بمحلول بيورشات المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً وكذلك ثمار الرمان.

7- ضرورة الفحص الدائم لمصائد الحشرات للكشف عن دودة عناقيد العنب من الجيل الثاني والثالث وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

8- الفحص الدائم لنخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.

9- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على القرعيات والريحان بمحلول اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب.

فحص كل ذراعات الذرة

10- فحص كل زراعات الذرة خاصة فى الصعيد للتأكد من عدم اصابتها بدودة الحشد نظراً لتهيئة الظروف المناخية لبداية أجيال الصيف من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة.