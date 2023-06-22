فيلم يوم 13 يحقق 53 ألف جنيه في دور العرض أمس

حقق فيلم «يوم 13» المعروض في السينمات، 53 ألف جنيه أمس، وهو أول فيلم رعب مصري 3d، تدور أحداثه في إطار تشويقي، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

منافسة فيلم يوم 13

وينافس فيلم يوم 13 حاليا في دور العرض، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة الأخرى، وحقق إجمالي إيرادات كبيرة، وصلت إلى 31 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة طوال الفترة الماضية، خاصة أنّ الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.