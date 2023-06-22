رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيلم يوم 13 يحقق 53 ألف جنيه في دور العرض أمس

كتب:

ضحى محمد
03:01 م | الخميس 22 يونيو 2023
فيلم يوم 13

فيلم يوم 13

حقق فيلم «يوم 13» المعروض في السينمات، 53 ألف جنيه أمس، وهو أول فيلم رعب مصري 3d، تدور أحداثه في إطار تشويقي، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

منافسة فيلم يوم 13

وينافس فيلم يوم 13 حاليا في دور العرض، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة الأخرى، وحقق إجمالي إيرادات كبيرة، وصلت إلى 31 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة طوال الفترة الماضية، خاصة أنّ الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.

اقرأ المزيد:

183 ألف جنيه إيرادات فيلم «يوم 13» خلال 24 ساعة.. في المركز الثاني

فيلم «يوم 13» يحقق 130 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس

إيرادات فيلم يوم 13 تصل إلى 110 آلاف جنيه في دور العرض أمس

فيلم يوم 13 يحقق 94 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.