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فيلم «يوم 13» يحقق 130 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس

كتب:

ضحى محمد
11:10 ص | الأحد 18 يونيو 2023
يوم 13

يوم 13

لازال فيلم «يوم 13» يتصدّر قائمة الإيرادات بموسم الأفلام، إذ أنَّه استطاع أن يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة، وهو من بطولة الفنان أحمد داود، ويعرض منذ موسم عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم يوم 13 أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم يوم 13 حقق 130 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض، وهو يعتبر من الأرقام القياسية الكبيرة، خاصة في ظل استمرار موسم الامتحانات، ومن المتوقع أن تزيد المشاهدات تزامناً مع بدء موسم عيد الأضحى.

أحداث فيلم يوم 13

في إطار من الرعب، يعود أحمد داود من الخارج في حاجة إلى الكثير من الأموال، ليجد أن الحل الوحيد، هو بيع القصر الذي يسكن به، ولكن يفاجأ بأن القصر مسكون، ويساعده على كشف اللغز كلا من الفنان شريف منير، والفنانة دينا الشربيني، ويطلب شريف منير أن نعيد من جديد كل ما حدث في ليلة وفاة والدته جومانا مراد، حتى نتعرف على القاتل الحقيقي وقتها، وبالفعل يعيدوا تجسيد المشاهد من جديد لاكتشاف الحقيقة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.