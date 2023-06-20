إيرادات فيلم يوم 13 تصل إلى 110 آلاف جنيه في دور العرض أمس

حقق الفنان أحمد داود، نجاحا كبيرا بفيلمه «يوم 13»، حيث تصدّر المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم يوم 13 لـ أحمد داود

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم يوم 13 حقق 110 آلاف جنيه أمس، ويعتبر من الأفلام التي حققت إيرادات عالية منذ بداية عرضها بدور العرض، حيث تخطت إيراداته 31 مليون جنيه.

أحداث فيلم يوم 13

يعتبر ذلك الرقم من الأرقام القياسية، خاصة أنّه أول فيلم رعب مصري 3d، تدور في إطار تشويقي، وتعتمد أحداثه الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

منافسة فيلم يوم 13

ولا زال فيلم يوم 13 ينافس مجموعة من الأفلام الأخرى المتنوعة بين الكوميديا والأكشن، وأخرى تدور في إطار تشويقي اجتماعي، منها «مغامرات كوكو، وهارلي، وبعد الشر، ورهبة».