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فيلم يوم 13 يحقق 94 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

كتب:

ضحى محمد
02:26 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
يوم 13

يوم 13

حقق فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود، نجاحا كبيرا في السينمات، منذ عرضه في السينمات في موسم عيد الفطر المبارك، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي ومرعب.

إجمالي إيرادات فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم يوم 13 حقق إيرادات أمس تقدّر بـ94 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم نحو 30 مليونا و515 ألف جنيه.

أحداث فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود

وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار تشويقي، وتعتمد أحداثه الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

منافسة فيلم يوم 13

وينافس فيلم يوم 13 مجموعة من الأفلام الأخرى المتنوعة بين الكوميديا والأكشن، وأخرى تدور في إطار تشويقي اجتماعي، منها فيلم مغامرات كوكو، وهارلي، وبعد الشر.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.