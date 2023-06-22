توقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى.. أجواء مناسبة للإجازة

ينتظر المواطنون حلول عيد الأضحى للاستمتاع بالإجازة الرسمية، منهم من يستعد للسفر لإحدى المدن الساحلية، ومنهم من يفضل الخروج والتنزه برفقة الأسرة والأصدقاء، ما يجعلهم يهتمون بتوقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى، حتى يتمكنوا من ترتيب ما سيفعلونه في تلك الإجازة بناء على حالة الطقس.

توقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع مع بداية الأسبوع المقبل، أن نشهد ارتفاعاتٍ طفيفةً في درجات الحرارة بقيمة تتراوح من درجة إلى درجتين مئوية عن الأسبوع الحالي، لتتراوح به درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة مئوية، ليكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار، بينما تكون الأجواء معتدلة في فترات الليل، وبالنسبة للسواحل الشمالية تكون حالة الطقس مائلة للحرارة نهارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت غانم، في تصريحها لـ«الوطن»، أنّه حتى الآن لم يكن هناك تقلبات جوية واضحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح بشكل نسبي على بعض المناطق، لكنه لم يكن مثير للرمال والأتربة، ولكنها تساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء والساعات الأولى من الصباح الباكر، لافتة إلى أنّه من المتوقع أن يكون هناك انتشار للشبورة المائية الخفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

ارتفاع نسب الرطوبة مع بداية الأسبوع المقبل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ فصل الصيف يتميز يارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فتبدأ تلك النسب في الارتفاع بدءًا من الأسبوع المقبل، وحذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ارتداء غطاء للرأس حال التعرض لها مع تناول كميات كافية من المياه.