حالة الطقس اليوم.. حرارة معتدلة وشبورة في الصباح ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 22-6-2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر والمساء على كل الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انتشار الشبورة المائية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن تنتشر شبورة مائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 29 - 22

- الإسماعيلية 34 - 22

- السويس 33 - 21

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 34 - 17

- كاترين 31 - 14

- الطور 32 - 24

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29 - 18

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 33 - 22

- بني سويف 33 - 22

- المنيا 34 - 23

- أسيوط 34 - 22

- سوهاج 35 - 24

- قنا 40 - 28

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 26

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 39 - 27