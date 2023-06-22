مصرع شاب بطعنة نافذة في الرقبة بشبرا الخيمة

لقي شاب يبلغ من العمر 35 عامًا مصرعه على يد آخر، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة المدعو س ا، 35 عامًا، إثر جرح بـطعنة بـ«كتر» بالرقبة، ولقي مصرعه في الحال.

تفاصيل مصرع شاب بشبرا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمد عطية، قريب زوجته، وأنه ارتكب الواقعة باستخدام سلاح أبيض كتر.

وكشفت التحريات أن المجني عليه متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل للجهات التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه وطلب التحريات وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة.