مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالغربية

لقي شاب مصرعه، إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة نقل، بمنطقة شارع الجيش بمدينة زفتى، في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

حادث تصادم

وتلقى مأمور مركز شرطة زفتى، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي، يفيد مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، نتيجة حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة نقل بشارع الجيش بذات المدينة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعى «مصطفي. ع. ت» في العقد الثالث من العمر، إثر محاولته تخطي السيارات من الجانب الأيمن، بدراجتة النارية «موتوسيكل»، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة نقل، بشارع الجيش بمدينة زفتى.

رفع آثار الحادث

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.