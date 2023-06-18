مصرع شاب في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الأحد، على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بعدما صدمته سيارة مجهولة، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد اصطدام سيارة بشخص خلال عبوره الطريق قرب كوبري المستقبل بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

انتقال قوات الشرطة لموقع الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، وضبط السيارة وقائدها.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى فور انتهاء معاينة النيابة العامة، وبدء التحقيق في الواقعة.

وقالت المصادر، إن الشاب المتوفى يدعي محمد مصطفى حسن أحمد الشركسي، خريج كلية العلوم بجامعة قناة السويس، ولا يحمل بطاقة هوية، فيما عُثر معه على شهادة تخرج.

حادث على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

وكان قد لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في الأسبوع الماضي في حادث على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي، جراء تصادم سيارة ملاكي «ط ط ن 9813» مع دراجة نارية أمام عزبة حسن أفندي بمدينة التل الكبير.

وأسفر الحادث عن وفاة ماهر حمدالله عثمان، مقيم بمنطقة الشيخ مكرم بمركز سوهاج، سائق الدراجة النارية، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لحين انتهاء التحقيقات.