مصرع شاب صعقا بالكهرباء أمام إحدى قرى الساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، منذ قليل، بمدخل قرية أمواج السياحية بالعلمين في الساحل الشمالي، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث قرية سياحية في الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مساء، اليوم الأربعاء، ضحية حادث الكهرباء بقرية سياحية في الساحل الشمالي ويدعى محمود حليوة عبدالنبي علواني 17 سنة من العلمين، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، وإيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى تحت إشراف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث في الساحل الشمالي وجاري المعاينة للكشف عن أسباب وقوع الحادث والتعرف على ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.