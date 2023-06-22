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السيسي: نحتاج إلى قرارات دولية سريعة لتجنب أزمة ديون عالمية

كتب:

محمود البدوي
02:32 م | الخميس 22 يونيو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّنا نتطلع لقمة ميثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات من مختلف المحافل الدولية، من خلال عدّة رسائل، على رأسها تكاتف الجميع خاصة مؤسسات التنمية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، بالتركيز على تنفيذ توصيات أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها سكرتير عام الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتسق مع الأولويات الوطنية.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر»، ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس: «تبرز أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى مع استحداث آليات شاملة ومستدامة، لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة».

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بقلم محمود البدوي