السيسي: مصر تحرّكت لمواجهة أزمة المناخ في وقت مبكر للغاية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تحرّكت في ملف المناخ في وقت مبكر للغاية، ووضعت برنامجا طموحا للغاية يستهدف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2030، إضافة إلى دخول مصر في برامج تستهدف تنمية مستدامة لحماية وتنمية البيئة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: «كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، وهذه البحيرات كانت في حالة صعبة للغاية وتمثل إساءة بيئية كبيرة للغاية، لذلك تم عمل برنامج خلال الـ7 سنوات الماضية لتلك البحيرات لتصبح صديقة تماما للبيئة، ما كلف الدولة المصرية أموالا ضخمة للغاية للوصول إلى هذا الهدف».