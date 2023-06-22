محافظ مطروح: قبول التقديم اليدوي لطالبات ثانوي في مدرستين بشكل استثنائي

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على قبول تقدم الطالبات الراغبات في الالتحاق بفصلي الثانوي العام بنات في مدرستي الكرامة ومجمع القصر، بإدارة مطروح التعليمية بالتعليم الثانوي المرحلة الأولى للعام الدراسي، على أن يجرى التقديم ورقيا، لتعذر التقدم إلكترونيا، وذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في إنشاء فصول جديدة لمرحلة الثانوي العام، وخاصة للفتيات للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، ولتشجيعهن على استكمال تعليمهن بمختلف المناطق البعيدة والنائية.

200 درجة لقبول الفتيات بالثانوي بمطروح

وقال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الحد الأدنى للقبول بالفصل الثانوى العام بنات بمدرسة الكرامة الإعدادية التابع لإدارة مطروح من مجموع 200 درجة، على أن يقتصر القبول فيه على الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية من إحدى المدارس الآتية:

- مدرسة أولاد شرفاد.

- مدرسة أبو سبيحة.

_ مدرسة خالد بن الوليد.

_ مدرسة تل الزيتون.

_ مدرسة الكرامة.

- مدرسة سيدى حنيش.

_ مدرسة أطنوح.

الحد الأدنى للقبول

وأضاف وكيل تعليم مطروح في بيانه، أن الحد الأدنى للقبول بفصل الثانوى بنات بمدرسة القصر من مجموع 190 درجة، ويقتصر القبول فيه من الطالبات الحاصلات على الإعدادية من إحدى المدارس الاتية دون غيرها، وهي كالتالي:

- مدرسة ساحل أبو لهو.

- مدرسة السوينات.

_ مدرسة القصر.

_ مدرسة أولاد عبيد الله.

_ مدرسة عبد المنعم رياض.

_ مدرسة أم الرخم.

_ مدرسة النصر للتعليم الأساسي.