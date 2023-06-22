9 معلومات عن أشرف عبدالغفور في عيد ميلاده الـ84.. آخر أفلامه منذ 46 عاما

مع بداية الستينيات من القرن الماضي، دخل أشرف عبدالغفور، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ84 إلى عالم الفن، في وقت كان يسيطر عليه عدد من «جانات» السينما المصرية آنذاك، و«تسرب بينهم بسهولة وبساطة وبدأ يشيد لنفسه خطًا وإطارًا بين الكبار حيث كان ظهوره الأول في مسرحية جلفدان هانم»، وذلك حسب وصف الناقد الدكتور محمود سعيد، وهو الرأي الذي تم الإشارة إليه في فعاليات تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري 2022، وتأكيده أنه فنان «عصي على التصنيف الدرامي».

أشرف عبدالغفور خريج أول دفعة من معهد السينما

وفي عيد ميلاد الفنان القدير أشرف عبدالغفور، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن واحدًا من أبرز نجوم الفن وبالتحديد واحدًا من كبار ممثلي المسرح المصري، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 22 يونيو عام 1939.

- هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

- خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

بداية التحاقه بالفن في الستينيات

- أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

- أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

شارك في نحو 25 فيلما

- آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

- شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

أكثر من 150 عملا دراميا

- شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

- تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.