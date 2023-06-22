طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1646 مواطنا في 9 محافظات

أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بجهود طلاب جامعة الإسكندرية بمحو أمية 1646 مواطنا بدورة إبريل 2023 في 9 محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، مطروح، أسوان، سوهاج، الشرقية، المنوفية».

تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030

وأكد قنصوة في بيان اليوم، حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع، وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذا لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، ومن ضمنها التصدي لأخطار الأمية.

فتح 8395 فصلا في 9 محافظات

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أنه جرى فتح 8395 فصلا في 9 محافظات لمحو أمية المواطنين، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، ووجه الشكر لطلاب القطاع التربوي بالجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الانجاز.

وأكد عميد تربية الإسكندرية، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهًا خالص الشكر لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي في نجاح الجامعة في الوصول إلى هذه الإنجاز.