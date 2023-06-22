تفاصيل مهرجان «شُباك» اللندني.. يضم حفلا للفنانة التونسية غالية بن علي

تشهد النسخة السابعة من مهرجان «شُباك» الذي يُقام في العاصمة الإنجليزية لندن أكبر مهرجان للفنون والثقافات العربية، إذ سيتم خلاله عرض سرديات تمثل الثقافات العربية وثقافات جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا

5 معلومات عن المعرض

- يتضمن المعرض عرض أكثر من 80 فعالية في الملتقيات الفنية والساحات العامة.

- يقدم مهرجان شُبّاك الموسيقي اللبناني الأمريكي الشهير حامد في أول عرض جماهيري.

- يشارك في المهرجان الفنانة التونسية غالية بن علي في حفل موسيقي ساحر.

- كما يتضمن المعرض عرضًا لفرقة بهية المصري وعرض «غرام وانتقام» أنشودة رائعة للعصر الذهبي للسينما العربية.

غالية بن علي تشارك في المهرجان

- يقدم المهرجان عرضًا كوميديًا لا يمثل الأصوات النسائية في قطاع يهيمن عليه الذكور فحسب، بل المبدعات ذوات الإعاقة أيضًا.

تقول الرئيستان التنفيذيتان للمهرجان عليا الزعبي وتغريد شقير فيزوسو، في بيان «مهرجان شُبّاك أكثر كثيراً من مجرد مهرجان؛ فهو وطن لفنانينا ومجتمعاتنا المحلية بعيداً عن أوطانهم، ومقاومتنا المبهجة ووقتنا المستقطع من الأزمان التي نعيش فيها، نحن في غاية التحمس لمشاركة نسخة هذا العام من المهرجان (نسختنا الأولى التي تمسك فيها امرأتان عربيتان بدفة القيادة) التي تضم تشكيلة رائعة من المبدعين الفرديين والأعمال الجماعية في احتفال واحد بالفنون والموسيقى العربية مع مجتمعات أوسع نطاقاً».