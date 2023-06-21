الفنانة التونسية منى نورالدين من مهرجان «جربة»: «أرفض تحويل حياتي إلى عمل فني»

عقد مهرجان جربة للسينما العربية، خلال دورته الثانية، ندوة صحفية للفنانة التونسية منى نورالدين رئيس شرف المهرجان، والتي كٌرمت خلال حفل الافتتاح، إذ أدار اللقاء الناقد الفني جمال عبدالناصر، ووصفها بأنها قيمة كبيرة وأستاذة في الإبداع على المستوى العربي والدولي، وقدمت حوالي 25 فيلما سينمائيا و21 مسلسلا، ولها تجربة مع نجمين مصريين هما محمود ياسين وعمر الشريف.

منى نورالدين رئيس شرف مهرجان جربة للسينما العربية

قالت الدكتورة عبلة الأسود مدير المهرجان في كلمتها، إن حيثيات اختيار الفنانة منى نور الدين كرئيس شرف للمهرجان جاء لكونها قيمة كبيرة وفنانة راسخة في وجدان الشعب التونسي والعربي، بما قدمته من أعمال متنوعة، قائلة «لنا الشرف بوجودها معنا في المهرجان».

بينما قالت الفنانة منى نور الدين، إنها ممتنة جدا لتكريمها في هذا المهرجان، وأن العمل في المجال الفني كان يعتبر عيبا في مجتمعنا المحافظ، ولكن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وزوجته كانا يبديان اهتماما خاصا بالفن وبفرقة مدينة تونس للمسرح.

التعاون مع عمر الشريف ومحمود ياسين

وأشارت إلى أنّ ازدهار المسرح في تونس يعود إلى اهتمام رئيس الدولة في هذا الوقت بهذا المجال، وأنها شاركت النجم المصري العالمي عمر الشريف في فيلم «جحا»، ووصفته بأنه فنانًا عالميًا ورائعًا وجميلًا للغاية، وأحبته كثيرًا بسبب أخلاقه العالية.

وأشارت إلى مشاركتها مع الفنان محمود ياسين في فيلم «رجل» في معنى الكلمة، ولكنها لم تحترف التمثيل في مصر بسبب زواجها وانشغالها طول الوقت في تونس، والمسؤولية كانت كبيرة والفنانات اللاتي نجحن في تونس هن اللاتي نجحن في مصر، وهند صبري تحديدًا كانت نجمة في تونس قبل أن تأتي مصر.

نصيحة للأجيال الجديدة

ووجهت منى نورالدين، نصيحة إلى الجيل الجديد من الممثلين أن كل فنان يفعل مايقتنع به ولاينتابهم الغرور، لأن الغرور هو بداية سقوط أي فنان، وعن سيرتها الذاتية قالت إنها لاتريد عمل فيلم أومسلسل عن سيرتها، ولكنها من الممكن أن تسردها في كتاب يقرأه المحبين لها.