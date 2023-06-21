الفنان صلاح عبد الله عن تكريمه في مهرجان المسرح المصري: له طابع خاص

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض النجم الكبير صلاح عبدالله، وذلك خلال خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون .

تكريم صلاح عبدالله بمهرجان المسرح المصري

واختارت اللجنة العليا بالمهرجان الفنان صلاح عبدالله لأنه يستحق التكريم وعن جدارة؛ لأنه أعطي للمسرح الكثير وقدم تجارب مسرحية قبل الاحتراف، وفي مسرح الجامعة تدرب وتخرج من خلاله كمخرج الكثير من النجوم، وهو مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل يشارك فيه، وذلك لقدرته الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

فيما عَبر صلاح عبدالله عن سعادته بالتكريم حيث قال إنه رغم تكريمه في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا أن تكريم مهرجان المسرح المصري له طابع خاص بالنسبة له، حيث وصفه بأنه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرته الفنية.

أعمال صلاح عبدالله على المسرح

يُشار إلى أنَّ صلاح عبدالله قدم للمسرح المصري العديد من المسرحيات، بدأت عند التحاقه بكلية التجارة، فقد جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الكلية، وبعدها قرر تكوين فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم «تحالف قوى الشعب العامل»، لأنها ضمت بعض العمال والحرفيين، ونجحت في لفت الأنظار إليها، حيث قدم من خلالها كممثل ومخرج عددا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة ومنها «آه يا بلد» لسعد الدين وهبة و«عسكر وحرامية» لألفريد فرج.