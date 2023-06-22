عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «النحت على الرمال .. مهرجان جديد يروج للسياحة في الإسكندرية».

نحت أشكال مختلفة من الكائنات البحرية والمومياوات والقلاع

وذكر التقرير، انه على أحد شواطئ الإسكندرية تنافس فنانون وطلاب كلية الفنون الجميلة لنحت أشكال مختلفة من الكائنات البحرية والمومياوات والقلاع في إطار أول نسخة من مهرجان النحت على الرمال، ويستخدم 13 فنانا وطالب فنون جميلة شاطئ السراي العام كقاعدة لتصميم منحوتات رملية كبيرة بهدف الترويج للسياحة والاحتفال ببداية موسم الصيف.

صعوبات كثيرة لإتمام الأعمال الفنية بسبب الأحوال الجوية

ويواجه الفنانون الذين يستخدمون الرمل والماء فقط في بناء منحوتاتهم صعوبات كثيرة لإتمام أعمالهم الفنية بسبب الأحوال الجوية، وشارك في المهرجان طلاب وأساتذة من جامعات الإسكندرية ومطروح ودمياط، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في ختام المهرجان.

إلى ذلك، قالت إحدى الطالبات المشاركات: "مهرجان رائع، تجربة جديدة، وأنا سعيدة بأن أشارك في هذا الحدث الرائع، لأول مرة أقوم بنحت هذه الأشكال بأحجام كبيرة".