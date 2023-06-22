لطيفة في ظهور استثنائي بعيد الأضحى مع الإعلامية منى الشاذلي

تحل المطربة لطيفة كضيفة على برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال عيد الأضحى المبارك، إذ نشرت منى الشاذلي برومو الحلقة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

لطيفة في ظهور استثنائي بعيد الأضحى

علقت الفنانة لطيفة على الفيديو قائلة، «لطيفة في ظهور استثنائي فى العيد مع منى الشاذلي»، إذ تضمن البرومو ظهور لطيفة بنفس ملابس «الكليبات» التي ظهرت بها من قبل، إذ أنها مازالت محتفظة بها حتى الوقت الحالي.

وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مرة على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

آخر أعمال الفنانة لطيفة

النجمة لطيفة طرحت مؤخرا دعاء جديدا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم «راضيين»، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.