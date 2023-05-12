لطيفة: ألبومي الجديد بتوقيع زياد الرحباني

قالت الفنانة التونسية لطيفة إنها تعمل حاليًا على إصدار ألبوم جديد، وسيكون بتوقيع الموسيقار الكبير زياد الرحباني، موضحة أن الألبوم سيعيد إلى الأذهان نجاحات ألبومها السابق «معلومات أكيدة».

لطيفة تحضر لألبوم جديد

وأوضحت لطيفة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها عقدت عشرات الجلسات خلال الفترة الماضية مع زياد الرحباني للاتفاق على شكل اغنياتها الجديدة التي من المقرر أن تقدمها رفقته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن زياد يعتبر علامة من علامات الفن العربي عبر تاريخيه، ويتمتع بموهبة عظيمة لا يتمتع بها شخص غيره.

النجمة لطيفة طرحت مؤخرا دعاء جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم «راضيين»، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.

لطيفة تطرح دعاء راضيين

وكانت آخر أعمالها فيديو كليب «ملحوقة» من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.