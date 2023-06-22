الطاهري يقترح خلال الحوار الوطني إطلاق مبادرة لدمج وسائل التنشئة المجتمعية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الثقافة تعتبر في مفهومها، التنشئة المعرفية المتكاملة التي تخلق إنسانا قادرا على الحفاظ على هويته من جهة، والتفاعل مع عالمه من جهة أخرى.

الطاهري: نمتلك حضارة ومورثا حضاريا

وأضاف الطاهري، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أنّه في حال دول مثل مصر تكون المهمة يسيرة، لأنها تمتلك حضارة وموروث حضاري، أما الدول الأخرى فتحاول الخصم الحضاري من الثقافات الأخرى التي لديها موروثا حضاريا، لكن لا يوجد سلاح يلغي آخر.

وأشار الطاهري إلى أنّ الثقافة تحتاج إلى قدرات ذكية جديدة تتناسب مع العصر وتطوراته، وهذا الأمر يشكل تحديا، فهناك الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها بالفكر، كتطوير قرى مصر التي كانت فكرة، ثم مبادرة، ثم مشروعا قوميا، إضافة إلي القضاء على فيروس سي، وهو نفس المنهج الذي نبحث عنه.

دمج وسائل التنشئة المجتمعية

وشدد الطاهري في ختام كلمته، على أنّه لا مستقبل للثقافة إلا من خلال مبادرة تدمج كل وسائل التنشئة المجتمعية للإنسان، حتى لا يكون لدينا عقل منغلق، متابعا أنّه أصبح لدينا عقل جمعي يحتاج إلى معالجات جديدة تناسب تطورات العصر.