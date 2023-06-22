خالد الصاوي يقترح على جلسات الحوار الوطني إنشاء معهد للهوية الوطنية

قال الفنان خالد الصاوي، إنّ هناك حالة من التشوش في معرفة التاريخ لدى فئات كثيرة في الشعب المصري، لا تعرف السلسال الحقيقي لشخصيتها وهويتها.

المؤسسات الثقافية المصرية

وأضاف الصاوي، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، أنّ هناك فئات كثيرة بعيدة عن الثقافة، متابعا: «ليه ماخدش ولادي وأقرا اللي مكتوب على المعابد أو المتاحف لأن ده اللي بيدرسه في المدرسة، لازم نعلمهم كل الأدوات الجديدة، ونعرّفهم بتاريخهم ونقتحم الأسوار المجهولة».

وأكد الصاوي، أنّه يجب التصالح مع تاريخنا، وعدم التفريق على أساس الدين أو الميول، منوها بأنّنا ننظر إلى تاريخنا بصورة غير صحيحة، والنظرة على الأساس الديني والأقلية والأكثرية لا تليق بمكانة مصر.

مناقشة مشكلة الهوية

وتابع أنّه يجب أن تتصالح مع تاريخنا، وعلينا أن نناقش مشكلة الهوية والتعريف الشخصي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بوضع أدوات جديدة للمشاريع الثقافية، والاهتمام بالصروح الثقافية في مختلف المناطق، مقترحا إنشاء المعهد المصري للهوية الوطنية.