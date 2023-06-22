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خلال «الحوار الوطني».. حزب «مصر أكتوبر» يطالب بتشريعات لتجريم العنف

كتب:

محمد أباظة
02:36 م | الخميس 22 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانتي القاهرة الجديدة والتدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر، إنّ العنف الأسري قضية عالمية ومصر ليست استثناء، إذ تتعرض 35% من النساء للعنف الأسري على مستوى العالم.

ضحايا العنف الأسري

وأضافت زهران، خلال كلمتها فى الحوار الوطني، أن العنف الأسري نوع من أنواع العنف الذي قد يطال الجميع؛ بغض النظر عن العمر أو العرق  أو الدين أو الطبقة، ولا يقتصر ضحايا العنف الأسري على الأطفال أو النساء، ولكن أي فرد آخر من أفراد الأسرة معرض للعنف الأسري، مطالبة بتقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلى أنه يجب إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، ومراجعة المواد الخاصة بعقوبات العنف في قانون الطفل، وتغليظ عقوبة العنف ضد الأطفال والإهمال في حقوقهم لحمايتهم من العنف الأسري والتشرد.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.