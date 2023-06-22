عضو بـ«القومي المرأة» في الحوار الوطني: النساء يتعرضن للعنف أكثر من غيرهم 7 مرات

قالت الدكتور هبة جرس، عضو مجلسي القومي للإعاقة، والقومي لحقوق المرأة، إنّ قضية العنف لا يختلف عليها اثنان، مشيرة إلى أن قلة الإبلاغ عن العنف من أسباب انتشاره.

تشديد العقوبات

وطالبت «هجرس» بتشديد العقوبات على من يعرّض غيره للعنف، وتحديد من ينفذ هذه العقوبات، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في السلم الأدنى من التعنيف وهم أكثر الناس المتعرضين للتعنيف، لأن التعنيف ينتج عن علاقة قوة، مشيرة إلى أنّ النساء يتعرض أكثر من غيرهن للعنف بنسبة 7 مرت.

وضع آلية واضحة للإبلاغ

وطالبت بوضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الردع للتعرض لأي إساءة أو تعنيف يحدث، وتعريف الناس كيف يبلغون عن ذلك، كما نجحنا في ظاهرة ختان الإناث.