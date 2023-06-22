مصرع طفلين غرقا في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقيت طفلة وشقيقها الأصغر، مصرعهما، اليوم الخميس، غرقًا بمياه الترعة الإبراهيمية في قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط، وجرى استخراجهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بغرق طفلة وشقيقها

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين في الترعة الإبراهيمية بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين غرق طفلة تدعى «فاطمة. م. ع»، تبلغ من العمر 8 سنوات، وشقيقها الأصغر «محمد. م. ع»، يبلغ عمره 4 سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين من مياه الترعة، وإبلاغ ذويهما.

نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.