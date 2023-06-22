ضبط 11 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات، بنطاق مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاءت الحملة برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية علي أمين، نائب رئيس المدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر بالإدارة البيطرية ببيلا، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، وهاني عبد العاطي، بإدارة بيلا الصحية.

إحكام الرقابة على السلع التموينية

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا، إنّ تلك الحملات تأتي بهدف إحكام الرقابة على جميع السلع التموينية، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

ضبط 11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق

وأوضح «ساطور»، أنّ الحملات الرقابية والتفتيشية تمكنت من ضبط 11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضرين نظافة، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وحُررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات التموينية بكفر الشيخ

يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على المخابز، والمجازر، والمحلات التجارية، لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وذلك بالتنسيق، والتعاون المشترك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري.