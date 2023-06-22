ضبط 122 منشأة طبية مخالفة خلال حملات رقابية في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال يونيو الجاري، حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 122 منشأة مخالفة وتحرير محضرين غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، و ذلك خلال المرور على 244 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.

ضبط أدوية داخل عيادات

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى إنذار 121 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وعدد المنشآت التي وفقت أوضاعها بلغت 32 منشأة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وفحص 9 شكاوى، واتخاذ ما يلزم حيالها.