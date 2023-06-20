«تموين القاهرة» تستقبل عيد الأضحى بضخ السلع في المنافذ وشن حملات رقابية

كشف اللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين بالقاهرة، عن توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي النيل والأهرام والمصرية، مشيرًا إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الأحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم، وذلك ضمن استعدادات عيد الأضحى.

منافذ متنقلة

وأكد مدير المديرية، وجود منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.

تلقى شكاوى المواطنين

وأشار مدير المديرية الي أن المديرية تتلقي شكاوى المواطنين على ارقام تليفونات 27420019، و27420025، و27420037، و27420038 طوال فترة العيد.

1957 مخبزا بالقاهرة

وأكد مدير المديرية أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أي كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشيراً إلى وجود 1957 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بكامل طاقتها ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأشار مدير المديرية إلى تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومستودعات بيع أسطوانات الغاز لتوفيرها طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة أي زيادة في الطلب خلال العيد.