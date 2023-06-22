محافظ أسيوط: استمرار زراعة أشجار الزينة في شوارع وميادين ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التشجير وزراعة شتلات الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالمراكز والقرى ضمن مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة»، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.

تذليل العقبات

وأضاف عصام سعد تقديمه لكل سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى خاصة أمام المدارس والجهات الحكومية وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة مشيرًا إلى تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالأماكن التي تصلح للزراعة وأمام المصالح الحكومية وبالمدارس وغيرها في مركز القوصية وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

زراعة أشجار الزينة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس المركز، أعمال تشجير وزراعة الشتلات حيث تم زراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة ببعض شوارع وميادين المركز وبعض المدارس ومراكز الشباب بمشاركة مسئولي البيئة والزراعة بالمركز انطلاقاً من توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ وفي إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» و«زراعة 100مليون شجرة» التي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.