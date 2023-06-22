نائب محافظ البحيرة تكرم لاعبي مركز شباب إيتاي البارود بطل قطاع وجه بحري

كرمت قبل قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لاعبي فريق مركز شباب إيتاي البارود الخماسي لكرة القدم الذي حقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بالمركز الأول لقطاع وجه بحري وصعوده لأول مرة فى تاريخه وتاريخ محافظة البحيرة بعد فوزه على فريق كفر الشيخ.

تكريم فريق الكرة الخماسي بمركز شباب إيتاي البارود

وأشادت «بلبع» بالجهود المبذولة والمستوى المتميز للاعبين وكرمتهم وإهدائهم شهادات تقدير، إذ أثنت على الجهاز الفني والإداري للفريق، وقامت بإهداء المدير الفني للفريق درع محافظة البحيرة.

وحثت نائب محافظ البحيرة الفريق على بذل مزيد من الجهد لاستمرار النجاح فى كافة المباريات المقبلة وتحقيق مراكز متقدمه وإدخال الفرحة على الجماهير.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج جهود الدولة المصرية وحرصها على الارتقاء بمراكز الشباب وتطوير الأنشطة الرياضية المختلفة التى تهتم بالشباب.

دور مراكز الشباب في بناء الوطن وتوعية الأطفال

يأتي ذلك في إطار تعزيز دور مراكز الشباب في بناء مستقبل أفضل للوطن، مؤكدة على الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض محافظة البحيرة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

شهد التكريم كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود.