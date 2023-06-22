تحصين 39 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 38 ألفاً و990 طائراً ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 38 ألفاً و990 طائراً ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، في بيان له، إنّه جرى تحصين 38 ألفاً و990 طائراً، حيث جرى تحصين عدد 34 ألف و690 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية، وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين بأجر عدد 4 آلاف و300 طائراً متنوعاً بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحد، وعدد 3 رياشات.

منح عدد 7 تصاريح نقل للطيور الحية

وأضاف «بشار»، أنّه جرى سحب 100 عينة ما قبل البيع من 9 مزارع بإجمالي عدد 26 ألف و500 طائر، ومنح 7 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة وذلك خلال الأسبوع المنتهى فى 15 يونيو 2023، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظاً على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.